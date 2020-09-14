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Spor, Futbol

Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 14.09.2020
Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

İstanbul

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi

Öte yandan, yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi. 

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.

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