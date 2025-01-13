Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 yendi

İzmir
2. dakikada sağ kanattan Nielsen'in ortasında, Romulo'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu güçlükle kornere çeldi.
7. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Tijanic, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
22. dakikada Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Hajradinovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.
Göztepe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
53. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kornerde ceza sahasında Koray Günter'in vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Topu kontrol eden Miroshi, uygun durumdaki Juan'ı gördü. Bu futbolcu da sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.
62. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in şutunda top direkten döndü.
79. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Romulo, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0.
86. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu Victor Hugo tamamlayarak takımını 4-0 öne geçirdi.
90+3. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.
Göztepe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.