Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

Konya/İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.
Konyaspor henüz 26. saniyede 1-0 öne geçti. Önde baskıyla topu kapan Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
6. dakikada orta sahada topla buluşarak ceza sahasına kadar giden Kramer'in sert şutunda, kaleci Livakovic topu kurtardı.
14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
24. dakikada konuk ekip 2-1 öne geçti. Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
27. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında, ceza sahasında Dzeko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.
45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla topu filelere attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.
İkinci yarı
61. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa kalan pasında araya giren Tadic, rakibinden sıyrılıp kale sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.
89. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Melih Bostan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 42'e çıkartırken, TÜMOSAN Konyaspor ise 20 puanda kaldı.
Kulüp tarihinin en erken golünü yedi
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihinin en erken golünü yedi.
Karşılaşmanın 25. saniyesinde Pedrinho'nun kaydettiği gol, sarı-lacivertli ekibin lig tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol oldu.
Pedrinho'nun golü, aynı zamanda sezonun en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci haftasında oynanan Beşiktaş-Onvo Antalyaspor müsabakasında konuk ekip, 24. saniyede Samudio'nun golüyle öne geçmişti.
Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde en erken golü ise Beşiktaş'a attı. 1995-1996 sezonunda Elvir Boliç, siyah-beyazlı takımın filelerini 21. saniyede havalandırdı.
Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerindeki iki golü de Konyaspor'a attı
Konyaspor müsabakasının 14. dakikasında Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla ağları havalandıran Mert Müldür, skora eşitlik getiren isim olurken bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü de kaydetti.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu geçen sezon 31 resmi maçta forma giyen milli futbolcu, tek gol sevincini yine Konyaspor karşısında yaşamıştı.
Mert Müldür, geçen sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-1 kazandığı maçta takımının 4. golünü kaydetmişti.
25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altındaki ikinci golünü yine Konyaspor'a karşı attı.
Tadic, ligde gol sayısını 8'e çıkardı
Fenerbahçe'yi Konya deplasmanında 3-2 öne geçiren golü atan Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.
Ligde Corendon Alanyaspor ağlarını 2 kez havalandıran Tadic; Kasımpaşa, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında da birer kez gol atma sevinci yaşadı.
Çağlar Söyüncü yine kornerden golü buldu
Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında 2 sezonda kaydettiği dördüncü golünü de korner organizasyonu sonucunda attı.
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer olan milli futbolcu, ligde 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
36 haftada iç sahada oynanan Kayserispor müsabakasında takımının üçüncü golünü atan Çağlar Söyüncü, gelişen korner organizasyonunun ardından Szymanski'nin ortasında fileleri havalandırmıştı.
Çağlar, bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanında da takımının aldığı 1-0'lık galibiyette golü kaydeden isim oldu. Çağlar, Szymanski'nin kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ağlara yollayan isim olmuştu.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde atan Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin ortasında Becao'nun indirdiği topu filelere yollayan isim oldu. Milli futbolcu Konyaspor karşısında da Szymanski'nin soldan ortasında kafayla topu ağlara yollamayı başardı.
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe kariyerinde attığı 4 gol de korner organizasyonu sonucu gelirken, 4 golün ortasını da Szymanski yaptı.
Deplasmanda 2 maç sonra kazandı
Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3 puanla deplasmanda 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.
Bellona Kayserispor karşısında elde ettiği 6-2'lik galibiyetin ardından Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Jose Mourinho'nun ekibi, daha sonra dış sahada ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kalmıştı.
Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz, hakem kararlarından memnun olmadıklarını söyledi
Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sahada iyi mücadele ettiklerini ifade eden Korkmaz, "Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Bundan sonra düşme veya kalma maçları her takım için daha değerli." dedi.
Karşılaşmada Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Korkmaz, "Sahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Oyuncular kendi kararlarını kendileri verse, Fenerbahçeliler kendilerini iki kişi eksik bırakabilirlerdi. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir?" diye konuştu.
Türkiye'de futbolun birkaç kulüpten ibaret olmadığını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:
"Yabancı VAR uygulaması umarım çözüm olur. Bunu savunan biri değilim ancak Türk hakemlerimiz kendi inisiyatiflerinde bu maçları yönetsinler, baskı hissetmesinler zaten iyi maç yönetecekler. Kulüplerin yayın gelirleri düşük. Bu noktada Anadolu takımları iyi oynayarak dünyadaki seyredilme oranlarını artırabilir. Ama bu düzenle o takımların sahadaki piyonları olarak bu ligin seviyesini yukarı çıkaramayız."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Mourinho, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'ın hakemlere yönelik eleştirisinin belirtilmesi üzerine, "Hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca, 'Beraberlik için dua etmemiz gerekiyor, bir puan bizim için iyi olur.' demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın iki takım adına da zor geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
"Hem rakip teknik direktörü hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takım, agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar. Fikirleri var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabiliyor. Oyunun son periyodunda Kramer'i, Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ettim. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce, o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması, bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede, bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı."
Yabancı VAR hakem konusunda net bir görüş bildirmeyen Mourinho, "Bilemiyorum çünkü gerçekten çok fazla, çok büyük bir güç görüyorum. Sadece yabancı hakemlerin bunu işleyip düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama en azından bizim maçlarımızda adil olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Transferde öncelik stoperde
Jose Mourinho, transferde önceliklerinin stoper olduğunu dile getirerek, "Çünkü 2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu, uzun sakatlıklar. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Başkanımı, sportif direktörümü, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Maalesef bugün bireysel hataları fazla yaptığımız maçtı
Uçar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini anlatan Uçar, "Ama bir puan bile alamadık. Az hata yapmamız gerekiyordu. Bireysel olarak da performans olarak da en üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Maalesef bugün bireysel hataları fazla yaptığımız maçtı." dedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın açıklamalarına değinen Uçar, "İki takımın da yöneticileri eserleriyle gurur duysun. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne VAR'dakiler sağlıklı karar veriyor ne de maçı yönetmeye çıkanlar objektif. Biz sadece bundan kaybetmedik, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.