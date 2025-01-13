Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.
Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.
Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı.
Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar:
Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Göztepe-Kasımpaşa: 5-0
20. haftanın programı
17 Ocak Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.