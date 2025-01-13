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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Bozhan Memiş  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.

Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.

Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı.

Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3

Göztepe-Kasımpaşa: 5-0

20. haftanın programı

17 Ocak Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

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