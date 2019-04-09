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Spor, Futbol

Mehmet Ekici PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ercan Çakar   | 09.04.2019
Mehmet Ekici PFDK'ya sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'nin kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Müsabakada kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oyuncusu Hector Canteros'un da aynı nedenle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği duyuruldu.

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