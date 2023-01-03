Dolar
18.72
Euro
19.75
Altın
1,839.57
ETH/USDT
1,211.40
BTC/USDT
16,669.00
BIST 100
5,626.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı.

Fatih Gazioğlu   | 03.01.2023
Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

Ankara

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve yönetim kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibarıyla resmi olarak açılmış bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, amaçlarına ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için gece-gündüz çalıştıklarını aktaran Akdaş, şunları kaydetti:

"Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra her şey futbolcularımızın elinde. Hepsine güvenim tam. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında bize inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Takımızıa başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ve Zelenski ile bir telefon görüşmesi olacak
İçişleri Bakanı Soylu: 130 bin 981 kırsal operasyonda 129 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel, ideal şekilde organize edilecektir
Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

ATO Başkanı Baran: Ankara, 2022'de 11 milyar 584 milyon dolarlık ihracat ile tarihinin en yüksek rakamına imza attı

Spor Toto 1. Lig'e teknik adam dayanmıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz "Arjantin yola devam ediyor" fotoğrafına oy verdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz "Arjantin yola devam ediyor" fotoğrafına oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet