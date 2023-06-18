Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,743.30
BTC/USDT
26,592.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı

Ankara'da bugün başlayan Gençlerbirliği Futbol Akademisi Altyapı Futbolcu Seçmeleri yoğun ilgi gördü.

Fatih Gazioğlu  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başvuruların online olarak yapıldığı seçmelere bu sezon 3 bin 500'den fazla çocuk ve genç başvurdu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan ve 2007 ile 2014 yılları arasındaki sporcuları kapsayan seçmelere, bu sezon katılım sağlayan sporculara su ve kumanya ikram edildi. Diğer yandan sporcular için seanslar oluşturularak yığılma ve kayıp zamanın önüne geçilmeye çalışıldı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Durşen, seçmelerin 23 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.

Talepten dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Durşen, "Altyapımızda gerek koordinatörlerimiz gerek spor okulu koordinatörümüz ve gerek altyapı hocalarımız olmak üzere hep birlikte iyi bir organizasyon hazırladık. Katılım sağlayan sporcu kardeşlerimize seans saatleri verdik. Bu seans saatleri sayesinde sırasıyla denemelerimizi yapıyoruz. Kargaşaya mahal vermeden ve yoğunluk olmadan herkesin rahat çalışabileceği bir ortam hazırladık. Gençlerbirliği'ni tercih eden sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistini 20 Temmuz'a kadar yetiştireceğiz
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bir yandan terörün kökünü kuruturken bir yandan da kardeşliğimizi pekiştireceğiz
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı

Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı

Göztepe Kulübü 98 yaşında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet