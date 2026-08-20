Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi kundakladı.

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi kundakladı.

Saldırı, İsrail ordusunun El Halil kentinin batısındaki Dura'da gasbedilen Filistin topraklarına kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Yakılan evin sahibi Aliya en-Nevaci, AA muhabirine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden maskeli 5 kişinin sabaha karşı Yatta bölgesindeki Hallet el-Fara'da bulunan evine saldırdığını söyledi.

İsraillilerden birinin, kızı ile uyuduğu yatak odasının penceresini açarak kendilerini tehdit ettiğini belirten Nevaci, saldırganların yatak odasının içinde yangın çıkardığını ve yangının hızla yayıldığını, kendisinin ise yangını söndüremediğini ifade etti.

Nevaci, son anda kızını uyandırarak evden çıkmayı başardığını belirtti.

Saldırının gerçekleştiği saatte bölge sakinleri ve komşuların hemen uyanamadığını aktaran Nevaci, bunun üzerine evde bulunmayan eşini arayarak yardım istediğini söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait ağır iş makineleri sabahın erken saatlerinden itibaren El Halil kentinin Dura beldesinin batısındaki Tarusa Dağı'nda kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başladı.

Bunun "bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme planı" kapsamında gerçekleştirildiği, taşıma işlemi sırasında İsrail ordusuna ait araçların iş makinelerine eşlik ettiği aktarıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı, en az 6 kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nablus kentinin Salim, Bazarya, Madama, Aynabus ve Avarta belde ve köylerine gece baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Nablus kentindeki Rafidya, Mahfiyye bölgeleri ile Kudüs ve Tunus caddeleri ve Eski Şehir çevresi dahil çok sayıda mahalle ve bölgeye de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı, kentin batısındaki Rafidya Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında darp sonucu yaralanan 3 kişiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve yaralıları hastaneye naklettiğini bildirdi.

İsrail askerleri çok sayıda konuta baskın düzenleyerek gençleri saha sorgusuna tabi tuttu ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Arama ve baskınlar sırasında bazı Filistinlileri darbeden İsrail askerleri, mahallelerde yoğun şekilde konuşlandı ve bazı yolları kapattı.

İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Madma ve Aynabus köylerindeki evlere baskın düzenleyip eşyalarını yağmaladıktan sonra 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki Salim beldesinde 3, Beyta beldesinde ise 1 Filistinliyi gözaltına aldı.