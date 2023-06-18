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Spor

Beşiktaş, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi.

Bozhan Memiş  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Beşiktaş, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki liberoyla önümüzdeki sezon yola devam edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'mız, 2022-2023 sezonunda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde elde ettiğimiz şampiyonlukta pay sahibi olan sporcumuz Duru Aksu'nun sözleşmesi yeniledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Duru Aksu'ya şanlı formamızda üstün başarılar dileriz."

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