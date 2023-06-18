Beşiktaş, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki liberoyla önümüzdeki sezon yola devam edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'mız, 2022-2023 sezonunda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde elde ettiğimiz şampiyonlukta pay sahibi olan sporcumuz Duru Aksu'nun sözleşmesi yeniledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Duru Aksu'ya şanlı formamızda üstün başarılar dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.