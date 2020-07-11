Gençlerbirliği'nden İzmir'de kritik galibiyet

İzmir
Süper Lig'de düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için mücadele veren Gençlerbirliği, 32. haftanın açılış maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarıyı Giovanni-Guy Yann Sio ve Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarıda Sessegnon'un penaltı vuruşundan bulduğu golle 3-0 öne geçti. Göztepe'de, 90. dakikada Alpaslan Öztürk'ün attığı gol sonucu belirledi.
Ligde 4 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi puanını 36'ya yükseltti. Gençlerbirliği, maç fazlasıyla, düşme hattının üst sınırındaki Hes Kablo Kayserispor'la puan farkını 5'e çıkardı.
Stancu ile Sio, Göztepe'yi yine boş geçmedi
Ligin ilk yarısında Ankara'da Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada da gol atan Stancu (2) ile Sio (1), İzmir'de de gol sevinci yaşadı. Sio, bu sezon 10. golüne ulaşırken, Stancu da 14. kez fileleri havalandırdı. Gençlerbirliği'nde sakatlanan Sefa Yılmaz'ın yerine 16. dakikada oyuna giren Stephane Sessegnon da bu sezon 3. golünü kaydetti.
Göztepe, 6 maçtır kazanamıyor
Ligde 6 haftadır kazanamayan ve geçen hafta 9. sıraya gerileyen Göztepe ise 39 puanda kaldı.
Son galibiyetini lige verilen aradan önceki 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.
Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Göztepe, bu süreçte Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 2-1 ve Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'la 3-3, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Takımının tek golünü kaydeden ve bu sezon 7. golüne ulaşan Alpaslan Öztürk, gol sayısında takımın en golcü ismi Serdar Gürler'i yakaladı.
İlk yarı
Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.
45+3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.
90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.
Müsabaka Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.