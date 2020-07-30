Fenerbahçe'de ayrılık

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Spor, Futbol

Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi Erten Ersu, sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süha Gür   | 30.07.2020
Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldı

İstanbul

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Erten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Kulübünden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

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