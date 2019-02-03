Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in yoğun tedavi süreci devam etmektedir.



Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim’e acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pASYi3Mqic — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Şubat 2019

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki

