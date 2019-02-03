TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki



