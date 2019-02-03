Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Fotoğraf: AA/Ahmet Bayram

MANİSA

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.

Müsabakanın 9. dakikasında Mossoro'nun aktardığı topla sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Visca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına giren Visca'nın etkisiz vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

19. dakikada Josue'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Akhisarspor'un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda köşeye giden topu kaleci Mert Günok kurtardı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınında Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Robinho'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR odası ile konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi.

59. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun vuruşunda Fatih Öztürk pozisyonu önledi.

88. dakikada Barbosa'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Visca'nın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan müsait durumdaki Demba Ba, topu 3. kez filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ali Korkmaz