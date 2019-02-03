Güreşte milliler zirveye çıktı

Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye, 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında birinci oldu.

İSTANBUL

Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye, 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında birinciliği elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada üçüncü ve son gün müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da takip etti.

Turnuvanın son gününde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

77 kiloda Fatih Cengiz altın, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 87 kiloda Ali Cengiz gümüş, 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Mustafa Şahin, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve Furkan Bayrak, 130 kiloda da Burak Çakırca bronz madalya aldı.

Milliler, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finlandiya, Filistin, Moldova ve Belarus'tan 200'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda dün de 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar böylece toplamda elde ettiği 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla organizasyonu 205 puanla ilk sırada tamamladı.

Türkiye'nin ardından İran 149 puanla ikinci sırada yer alırken, 117 puan toplayan Gürcistan üçüncü oldu.

Türk Milli Takımı, birincilik madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Organizasyon, Musa Aydın'ın Bakan Kasapoğlu'na verdiği plaketin ardından sona erdi.

Muhabir: Süha Gür