Euro
8.24
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,944.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

İsmail Köybaşı'nın Granada kariyeri bitti

İspanyol spor basını, İsmail Köybaşı'nın Granada kulübü ile olan sözleşmesinin uzatılmadığını ve Türk futbolcunun serbest kaldığını yazdı.

Şenhan Bolelli   | 30.07.2020
İsmail Köybaşı'nın Granada kariyeri bitti

Madrid

Basında yer alan haberlerde, Granada Kulübünün 31 yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ve Alvaro Vadillo'nun sona eren sözleşmelerini yenilememe kararı aldığı belirtildi.

Kariyerinde ilk kez bir La Liga kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı.

Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol attı.

Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı
Everest dağcılara yeniden açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim tek silahımız
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı

Benzer haberler

İsmail Köybaşı'nın Granada kariyeri bitti

İsmail Köybaşı'nın Granada kariyeri bitti

Sevilla takımında bir futbolcuda Kovid-19 çıktı