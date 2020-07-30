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FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.07.2020
FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

İsviçre'de, özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.


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