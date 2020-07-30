Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı

İstanbul
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano Filho için yayımlanan video, "Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mariano." mesajıyla paylaşıldı.
Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.
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Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2020
Bundan sonraki kariyerinde başarılar @marianof25! 👋 pic.twitter.com/W1bZvuIySi