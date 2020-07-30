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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano Filho için teşekkür mesajı yayımladı.

Hilmi Sever   | 30.07.2020
Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İstanbul

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano Filho için yayımlanan video, "Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mariano." mesajıyla paylaşıldı. 

Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.

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