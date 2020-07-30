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Spor, Futbol

PFDK'den Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Süha Gür   | 30.07.2020
PFDK'den Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Berna Gözbaşı'na sportmenliğe aykırı açıklamaları ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı toplam 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, bu gerekçelerin yanı sıra müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Berna Gözbaşı'na toplam 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Hes Kablo Kayserispor'a 96 bin lira, Kayseri ekibinin idarecilerinden Mustafa Tokgöz'e 20 bin lira para cezası, Onur Gözbaşı'na ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 72 bin lira, Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a 24'er bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Göztepe oyuncusu Eren Bilen'e 2 maç men ve 26 bin lira para cezası, Demir Grup Sivasspor antrenörü Bülent Albayrak'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Denizlispor Kulübü idarecileri Ali Fırat, Kaan Şanlıkan ve Nevzat Yakı'ya da 4 bin 500'er lira para cezası kesildiği belirtildi.


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