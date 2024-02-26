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Spor, Futbol

Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile yola devam edecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.

Mehmet Akif Parlak  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile yola devam edecek

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gündeme ilişkin bazı konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır."

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