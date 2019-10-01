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Sumudica'dan hakeme tepki

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın." dedi.

Kerem Kocalar   | 01.10.2019
Sumudica'dan hakeme tepki

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."

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