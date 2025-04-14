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Spor, Futbol

Gaziantep FK evinde farklı, deplasmanda farklı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindiriyor.

Ömer Faruk Salman  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Gaziantep FK evinde farklı, deplasmanda farklı

Gaziantep

Geride kalan 31 haftada 42 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, iç saha ve deplasman karnesi dikkate alındığından çok farklı performans göstermiş durumda.

Deplasmandaki 14 maçından sadece 9 puan toplayabilen kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki 15 maçtan ise 33 puanı hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla 14'er maç yapan Fenerbahçe (37 puan) ve Galatasaray'dan (36 puan) sonra ligin en başarılı takımı olan Gaziantep FK, ligin deplasmanda en başarısız takımlarından birisi olarak dikkati çekiyor.

Güneydoğu temsilcisi, evinde yediği 8 golle "sahasında ligin en az gol yiyen takımı" ünvanına da sahip oldu.

İç sahada sadece üst sıralara yenildi

Güneydoğu temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 15 müsabakanın 10'unda taraftarına galibiyet sevinci yaşattı, 3 maçta ise beraberlik bozamadı.

Taraftarı önünde sadece Galatasaray'a ve Reeder Samsunspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ve Bodrum FK ile golsüz, Beşiktaş ile ise 1-1 berabere kaldı.

Evinde üst üste 4. galibiyet

Gaziantep FK, son olarak ligin 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Daha sonra sahasında çıktığı sırasıyla Sivasspor'u 2-1, İkas Eyüpspor'u 3-1, Bellona Kayserispor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, son olarak da Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Böylelikle kendi evindeki son 4 maçı kazanan ligde 42 puan topladı ve 7. sırada kendisine yer buldu.

Gaziantep FK, geride kalan haftalarda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde 38 gole engel olamadı.

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