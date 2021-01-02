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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Salim Taş   | 02.01.2021
Atakaş Hatayspor sahasında kazandı Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

3. dakikada Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 

9. dakikada Konyaspor'da sol kanattan Daci'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic'in kaleye çektiği şutu kaleci Munir, iki hamlede uzaklaştırdı.

13. dakikada konuk ekibin ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Shegelia'nın çektiği şutta top kale direği yanından az farkla auta gitti.

24. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde Diouf'un yaptığı topuk pasında topu alan Boupendza meşin yuvarlığı kaleye gönderdi, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı topu köşeden çıkarttı.

32. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan yapılan ortada Skubic topu sağdan kafayla içeri gönderdi. Topla buluşan Kravets, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

43. dakika Hatayspor eşitliği yakaladı. Boupendza ceza sahası çizgisi üstünde çektiği etkili şutta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı 

51. dakikada Hatayspor'da Traore'nin ceza saha dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topa kafayla vuran Pablo Santos, meşin yuvarlığı üstten dışarı gönderdi.

57. dakikada Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı çıktı. 

68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada savunma oyuncuları ve kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

90+3 dakikada Skubic'in sağdan ortasında Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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