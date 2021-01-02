İstanbul'da puanlar paylaşıldı

Istanbul
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
İlk yarı
11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.
39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.
Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.