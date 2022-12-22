Hatayspor Teknik Direktörü Demirel "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kömür karası gözyaşları" oldu
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hatay
Demirel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Kömür karası gözyaşları
Volkan Demirel, çevre ve yaşam kategorisinde Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı", sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve haberde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Renklerin dansı
Demirel, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsini çok güzel bulduğunu söyledi.
Yüzücü
Seçtiği fotoğrafların içeriğinin neyi yansıttığını düşünerek oyladığını aktaran Demirel, "Anadolu Ajansını spor tarafından konuşmak istiyorum; bizim gibi takımların çok büyük destekçisi, her zaman yanımızda. Her antrenmanımızı çekmeye geliyorlar. Aslında bizi, görünmeyen taraflarımızı göstermeye çalışıyorlar. O yüzden bu destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten adı üstünde Anadolu Ajansı. Anadolu'daki takımlara her zaman desteklerinizi sürdürmenizi dilerim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.