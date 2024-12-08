Galatasaray'dan hakem tepkisi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'ı eleştirdi.
Sivas
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanıp 3 puan almalarına rağmen, en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkını 6'ya çıkartmalarına rağmen camia olarak gözlerinin dolduğunu ve üzgün olduklarını söyledi.
Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın 3 hafta önce sakatlığını öne sürerek Fenerbahçe maçında oynamadığını savunan Öztürk, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti." dedi.
"O hakem, hakemliği bıraksın"
Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR'a gittiği halde pozisyonu görmediğini aktaran Öztürk, "O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti, görmedi. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.
"Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler"
Bir oyuncunun 2 sarı kart görmesi durumunda oyundan atılacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünyada. Herhalde istemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca, Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyorken Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler, hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum. Bu adaletsizlikle kalma şanslarının olduğunu da düşünmüyorum. En azından yayıncı kuruluşa da bir çeki düzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek. Bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum, belki de onlarınki timsah gözyaşlarıdır."
Barış Alper Yılmaz'ın şu anki durumunu bilmediklerini belirten Öztürk, "Pozisyonu izlerseniz gerçekten ağlarsınız. Kasıtlı bastı, pozisyon gereği bir olay değil. 92'nci dakika verilir, verilmez. Üç hafta önce 'Sakatım.' diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ı katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum, onlarla ilgili bir konu değil. Ellerinden geldiği kadar bizi ağırladılar ama Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının hakemine tepki gösterdi:
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.
Müsabakanın hakemi Turgut Doman'ı eleştiren Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık edeceklerini ilan ettiler de milli futbolcuya da mı bu düşmanlık devam edecek? Bugün Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır." diye konuştu.
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Barış'ın durumu kötü, şu anda sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde... 'Ayakkabısına bastı diye vermedim.' diyor. Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış? Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla geliyor."
Hatipoğlu, bir gazetecinin daha önce yapmış olduğu "Biz hepsini yeneceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, "Evet bugün yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibiydi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular yarın milli mücadele verecek. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz, el insaf." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, 10 kişi kaldıkları maçta önemli bir mücadele verdiklerini belirtti.
Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.
Aldıkları galibiyete sevinemediklerini vurgulayan Buruk, "Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi." diye konuştu.
Okan Buruk, böyle durumları çok fazla yaşadıklarını ileri sürerek, "Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını aktaran Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan Sivassporlu Rey Manaj ile pozisyonda kart kullanmayan hakemi eleştirerek, "O yüzden futbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok. Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.