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Spor, Futbol

Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

12. dakikada Crespo'nun sağdan ortaladığı topa Kemen ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alınan döndü.

15. dakikada Cemali Sertel'in ortasında, ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

30. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Görkem Sağlam ceza alanı dışında sol çaprazından şutunu çekti, üst direğe çarparak kale çizgisine inen top ağlara gitmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kemen'in soldan ceza sahasına girerek başlattığı pozisyonda Deniz Türüç ceza yayında buluştuğu topla içeri girip sol çaprazdan şutunu çekti. Direkten dönen topu önünde bulan Crespo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

83. dakikada RAMS Başakşehir'in ikinci golü geldi. Orta sahada rakibinden kaptığı topla atağı başlatan Kemen'in savunmanın arasına attığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Piatek, sert bir şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

90+4. dakikada RAMS Başakşehir skoru 3-0 yaptı. Erce Kardeşler'in uzun pasla uzaklaştırmak istediği topu Duarte orta sahaya yakın bir bölgede kaparak ceza sahası önündeki Kemen'e attı. Ceza sahasına giren Kemen meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Keny'ye bıraktı. Bu futbolcu da rahat bir vuruşla topu ağlara attı.

RAMS Başakşehir, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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