Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

İstanbul
Galatasaray Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
"Racism is man’s gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 29, 2020
We condemn racism and discrimination of any kind, mourn the loss of #GeorgeFloyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/F7k3NifKHA
Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.