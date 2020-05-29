Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.

Emrah Oktay   | 29.05.2020
Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak
DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Benzer haberler

15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor

Hamas, İsrail'i 'Kudüs'e karşı kötü niyetli planları konusunda' uyardı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı
KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek

KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek