Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.
Her nefeste GALATASARAY!— GSSTORE 🏡 (@GSStore) May 29, 2020
Maske çeşitlerimiz Pazartesi günü https://t.co/ZhPWUC90kh'da, Çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda! #GSStore pic.twitter.com/fpQt6R3cRW
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