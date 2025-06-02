Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, ülkesine döndü

İstanbul
İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Belçika'ya döndü.
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Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.
Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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