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Spor, Futbol

Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, ülkesine döndü

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, Türkiye'den ayrıldı.

Metin Arslancan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, ülkesine döndü

İstanbul

İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Belçika'ya döndü.

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Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


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