Galatasaray'da oyuncular testten geçti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İSTANBUL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'de toplanan futbolcuların bir bölümünün sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Futbolculardan Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Boran Güngör, İsmail Çipe, Doğan Can Davas ve Berk Balaban'a çeşitli testler uygulandığı aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, adaptasyon çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Tolga Ciğerci'nin sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Muhabir: Ercan Çakar



