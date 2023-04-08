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Spor, Futbol

Beşiktaş hazırlık maçında Atletico Madrid'i konuk edecek

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yarına İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Beşiktaş hazırlık maçında Atletico Madrid'i konuk edecek

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır." denildi.

Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'de Passolig'den satışa sunulacağı aktarıldı.

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