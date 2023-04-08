Beşiktaş hazırlık maçında Atletico Madrid'i konuk edecek

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır." denildi.
Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'de Passolig'den satışa sunulacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.