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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson

İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Yunus Kaymaz  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Thompson, bu sezon ikinci kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Thompson, sahalarında ASVEL'i 120-100 yendikleri maçta, 23 sayı, 4 ribaunt, 12 asist, 3 top çalmayla oynamıştı.

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