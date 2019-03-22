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Spor, Futbol

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Emre Doğan   | 22.03.2019
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın "core" çalışmasıyla başladığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle devam eden idmanın, sınırlı alanda oyunsal formda yapılan çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların antrenmana katılmadığı belirtilen açıklamada, Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ise özel program dahilinde kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


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