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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 13 eksikle sürdürdü

Süper Ligde deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor, çalışmalarına 13 eksikle devam etti.

Muhittin Sandıkçı   | 27.01.2021
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 13 eksikle sürdürdü

Rize

Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor, çalışmalarına 13 eksikle devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, iki grup halinde çabukluk, kuvvet ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Kalecilerin takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştığı kaydedilen açıklamada, son bölümde dar alanda çift kale maçla tamamlanan çalışmaların yarın devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Sağlık sorunları devam eden 13 futbolcumuz bulunmaktadır. Kaptanımız Abdullah Durak ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecektir." ifadesine yer verildi.

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