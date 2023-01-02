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Spor, Futbol

Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi

Galatasaraylı oyuncu Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Murat Kaya   | 02.01.2023
Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı kaldıktan sonra tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Emre Taşdemir'in yeni bir sorun yaşadığı belirtildi.

Bu oyuncunun sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.


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