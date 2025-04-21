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Spor, Futbol

Galatasaray'da Alvaro Morata, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray Kulübü, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynayamayacağını açıkladı.

Emrah Oktay  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Galatasaray'da Alvaro Morata, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra antrenmanda sakatlanan Alvaro Morata'nın durumları hakkında açıklama yaptı.

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Kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği bildirildi.

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