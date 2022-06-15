Dolar
17.24
Euro
18.02
Altın
1,835.00
ETH/USDT
1,168.30
BTC/USDT
21,671.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 15.06.2022
Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova

Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova

Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

Binicilik: Cemal Özgörkey

Briç: Mehmet Cibara

Espor: Emir Aral

Satranç: Cansu Ak

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz
İletişim Başkanı Altun: TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak
TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarla müşterek mirasımızı, medya ve eğitimle geleceğe taşımak, ideallerin en ulvisidir
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı

Benzer haberler

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı

Galatasaray Kulübünde devir teslim töreni gerçekleştirildi

Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti

Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti
Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak