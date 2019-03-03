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Spor, Futbol

Galatasaray kafilesinden 'özel' sporculara yakın ilgi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için kentte bulunan Galatasaray kafilesi, Türkiye'nin özel sporcuları Bingül kardeşler ile bir araya geldi.

Burak Bir  | 03.03.2019
Galatasaray kafilesinden 'özel' sporculara yakın ilgi

Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la bu akşam oynanacak maç için kentte bulunan Galatasaray kafilesi, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül ile buluşarak, başarı dileklerinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Palandöken ilçesindeki konakladığı otelde, Türkiye'yi, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunca (INAS) Fransa'da düzenlenecek Dünya Kayak Şampiyonası'nda temsil edecek otistik ikizler Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül ile bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikizlere başarı dileklerinde bulunurken, Bingül kardeşler de Terim'e Erzurum'un sembollerinden olan oltu taşından yapılmış tespih hediye etti.

Daha sonra ikizler, Terim'in yanı sıra bazı kulüp yöneticisi ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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