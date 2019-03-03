Lider Başakşehir Malatya'dan 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde Arda Turan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

18. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald'ın vuruşunda, topu kaleci Mert kontrol etti.

29. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde topa yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

44. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. 41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanında Bülent Cevahir ile Arda Turan arasındaki mücadelede, hakem Fırat Aydınus Arda'ya faul yapıldığı kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, kaleci Ertaç'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

47. dakikada Aleksic'in kullandığı kornerde, altıpas önünde yükselen Murat Akbaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.53. dakikada sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı.57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Mossoro'nun ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.76. dakikada Eren Tolzu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.78. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza alanının sağında son çizgiye inen Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç'ın eliyle müdahalesinin ardından filelere gitti. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını değiştirdi.83. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bülent Cevahir'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.