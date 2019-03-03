Ozan Kabak Bundesliga'da ilk gollerini attı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin 24. haftasında (Bundesliga) Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'da Hannover 96'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Mario Gomez'in topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. Maçtaki üstünlüğünü sürdüren Stuttgart, 16 ve 45. dakikalarda Ozan Kabak'ın iki kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. Böylece karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Hannover 96, 68. dakikada Jonathas'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Stuttgart ise 78 ve 81. dakikalarda Steven Zuber ile üst üste bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer edilen Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk gollerini Hannover 96 ağlarına göndermeyi başardı. Ozan, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Stuttgart, puanını 19 çıkarttı ve 16. sıradaki yerini korudu. Hannover 96 ise 14 puanla 17. sırada kaldı.



