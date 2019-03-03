Türkiye-Moldova maçı kapalı gişe

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadı'nda 25 Mart Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada, "Gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.