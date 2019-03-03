Konya'da beraberlik

Konya
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Maçın 13. dakikasında Filipovic'in pasında, kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore'nin sağ kanattan köşe vuruşunda, Filipovic'in altıpas içinden dokunuşunda top ağlarla gitti: 1-0
21. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
31. dakikada Volkan Fındıklı'nın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana'nın sert şutunda kaleci Beto topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
50. dakikada Berkan Emir'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
53. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro'nun uzun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
56. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
67. dakikada Skubic'in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milosevic'in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi.
90+3. dakikada Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beta'dan oyun sahasına döndü.
90+7. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Milosevic'in ceza sahası içinden pasında, altıpas üzerinden Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.