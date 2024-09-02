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Spor, Futbol

Galatasaray, Ismail Jakobs transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fatih Erel  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Galatasaray, Ismail Jakobs transferini açıkladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü Monaco ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 avro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 avrodur." denildi.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Jakobs, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda  transferiyle ilgili duygularını, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Ben Ismail Jacobs. Burada olduğum için çok mutluyum. RAMS Park'ta sizleri görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde dile getirdi.

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