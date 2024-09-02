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İspanyol ve İtalyan basınına göre Real Madrid, Cedi Osman'ın peşinde

İspanya ve İtalya spor basını, NBA takımlarından San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman'ın Real Madrid'in transfer listesi ilk sırasında yer aldığını iddia etti.

Şenhan Bolelli  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
İspanyol ve İtalyan basınına göre Real Madrid, Cedi Osman'ın peşinde

Madrid

İspanya spor gazetelerinden Marca "Madrid'in gerçek opsiyonu Cedi Osman", AS "Real Madrid: Cedi Osman ilk seçenek", El Mundo Deportivo da "Real Madrid, NBA'li Cedi Osman'ın peşine düştü" başlıklarıyla transfer iddiasını internet sayfalarından duyurdu.

Haberlerde, kısa forvet pozisyonunda oynanan 29 yaşındaki milli basketbolcunun NBA'in San Antonio Spurs ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avrupa'ya dönme olasılığını değerlendirdiği vurgulandı.

İtalyan haber sitesi "Sportando"nun da Real Madrid'in Cedi Osman ile ilgilendiği iddialarına yer verdiğini belirtilirken, Türk basketbolcunun Real Madrid'e gelmesi halinde "bunun bomba bir transfer olacağı" iddiasında bulunuldu.

Diğer yandan son 7 sezondur NBA'de forma giyen Cedi Osman ile ilgilenen takımların arasında geçmişte formasını giydiği Anadolu Efes'in de olduğu öne sürüldü.

Chus Mateo'nun baş antrenörlüğünü yaptığı Real Madrid, yeni sezon öncesinde 6 oyuncusuyla yolunu ayırıp, 4 transfer (Andrew Rathan-Mayes, Serge İbaka, Andres Feliz ve Usman Garuba) yaptı.

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