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Spor, Futbol

Galatasaray hazırlıklara başladı

Galatasaray bugün yaptığı çift idmanla hazırlıklarına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.05.2020
Galatasaray hazırlıklara başladı

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. 

Antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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