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Spor, Futbol, Koronavirüs

Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı açıklandı.

Oktay Özden   | 21.05.2020
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Antalya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.‬" ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan, turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik organizasyonlarıyla sonra erdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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