Dolar
17.55
Euro
17.95
Altın
1,711.99
ETH/USDT
1,562.20
BTC/USDT
23,336.00
BIST 100
2,501.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

Emre Doğan   | 19.07.2022
Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

İstanbul

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 52 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Sanık eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısında

Benzer haberler

Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray hazırlık maçında Pardubice ile golsüz berabere kaldı

Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı

Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Kadroda lider, tecrübeli ve kazanma alışkanlığı olan oyunculara ihtiyacımız var

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Kadroda lider, tecrübeli ve kazanma alışkanlığı olan oyunculara ihtiyacımız var
Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı

Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı