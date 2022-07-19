Dolar
17.55
Euro
17.95
Altın
1,711.99
ETH/USDT
1,562.20
BTC/USDT
23,336.00
BIST 100
2,501.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı birinci kampı tamamladı.

Ercan Çakar   | 19.07.2022
Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Graz

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 6 Temmuz'da başlayan ve 14 gün süren kampta sarı-kırmızılılar, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, kampta oynadığı 4 hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Kamptaki ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1, ikinci müsabakasında da Macaristan temsilcisi MOL Fehervar'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, üçüncü karşılaşmasında Çekya ekibi Sigma Olomouc'u 2-0 mağlup ederken, son maçında ise Çekya temsilcisi Pardubice ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, Pardubice karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönmek için Graz Havalimanı'na hareket etti.

İstanbul'da 2 gün izin yaptıktan sonra hazırlıklarına devam edecek Galatasaray, 24 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışması için 26 Temmuz'da tekrar Avusturya'ya gelecek ve 1 Ağustos'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın bu kampta İtalyan ekipleri Fiorentina ve Salernitana ile hazırlık maçları yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 52 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Sanık eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısında

Benzer haberler

Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray hazırlık maçında Pardubice ile golsüz berabere kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Dinamo Kiev'in kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Dinamo Kiev'in kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz
Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıkladı
Avusturya’da enflasyon son 47 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Avusturya’da enflasyon son 47 yılın en yüksek seviyesine çıktı