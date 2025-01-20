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Spor, Futbol

Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayımladı

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle" değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayımladı.

Metin Arslancan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayımladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya arazisiyle ilgili ihalenin ilk oturumunun 24 Mart Pazartesi, ikinci oturumunun ise 8 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren RAMS Park'ta gerçekleştirileceği, kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacağı, Galatasaray Kulübüne ait mecralardan birisi üzerinden de canlı yayınlanacağı belirtildi.

Açıklamada ihaleye ilişkin son teklif verme süresinin 21 Mart Cuma günü saat 17.00 olduğu aktarıldı.


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